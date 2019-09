Il boato è stato fortissimo. Era da poco passata la mezzanotte quando mani ignote hanno depositato una bomba carta davanti alla vetrina di un'agenzia di pompe funebri in via Ciccarone. L'esplosione ha mandato in frantumi lo spesso vetro e il granito della cornice. Le schegge sono schizzate ovunque e hanno distrutto il lunotto di un'auto parcheggiata di fronte e diversi vetri di porte e finestre delle due palazzine di fronte.

Uno dei titolari dell'agenzia funebre La Concordia vive nell'appartamento esattamente sopra l'attività ed è stato il primo a scendere e rendersi conto di quanto era accaduto, raggiunto poi dagli altri familiari. La forte esplosione ha fatto scendere in strada anche gli abitanti delle case nelle vicinanze.

E' stato compito dei carabinieri della Compagnia di Vasto effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze, sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato. Senza parole e scossi per l'accaduto i titolari dell'agenzia funebre. La bomba carta è stata fatta esplodere in un orario, mezzanotte e venti, in cui in via Ciccarone è ancora trafficata. Se qualcuno si fosse trovato a passare in quel momento, avrebbe rischiato di rimanere ferito.

Le indagini dei carabinieri, che hanno raccolto ogni elemento utile, dovranno cercare di dare una risposta a questo violento atto criminoso.