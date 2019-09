C'erano anche alcuni dirigenti scolastici vastesi alla manifestazione di questa mattina davanti alla sede romana del Ministero dell'Istruzione promossa dall'Associazione Nazionale Presidi "contro il blocco del rinnovo del contratto di lavoro, le decurtazioni ai Contratti Integrativi già realizzati in diverse regioni e per i tagli considerevoli realizzati al Fondo delle Istituzioni Scolastiche e al miglioramento dell'offerta formativa".

Erano più di mille i dirigenti scolastici, tutti in pettorina blu, provenienti dalle diverse regioni italiane, con 32 arrivati nella capitale dalle quattro province abruzzesi. "Si tratta di una situazione che diventa ormai insostenibile - afferma Dante Cericola, presidente dell'Anp Abruzzo -, che dimostra la mancanza di visione e progettualità per la formazione delle giovani generazioni, minacciata sia dalle decurtazioni dei compensi dei dirigenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola, sia dall'impoverimento dei fondi da assegnare agli istituti scolastici autonomi per realizzare i propri obiettivi educativi.

Il conclamato principio di sussidiarietà è disatteso in primis da un ministero che dovrebbe regolamentarlo e sostenerlo. Anche gli auspicati obiettivi dell'Europa 2020 di ricerca e sperimentazione - conclude - sono ridicolizzati negli spazi di investimenti e di iniziative dalle amministrazioni centrali dell'istruzione".