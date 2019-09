"Da parte mia, non ho mai presentato ricorsi legali contro nessuno. Ho sempre rispettato la volontà degli elettori. In Consiglio comunale ci va chi ha avuto più voti. Se Eliana Menna avesse preso un voto in più di me, non mi sarei mai rivolto alla magistratura". Corrado Sabatini, consigliere comunale del Psi, incassa la sentenza favorevole del Tar di Pescara e rimane in sella.

"Sono soddisfatto, Salvatore De Simone e Giuseppe Gileno sono ottimi avvocati. Me l'avevano detto: non ci costituiamo neanche in giudizio, il ricorso verrà respinto perché non è competenza del Tar giudicare l'incompatibilità dei consiglieri comunali", dice sollevato l'ingegnere socialista. "Ma ero tranquillo anche prima della sentenza. Un'eventuale azione legale di Eliana Menna presso il giudice ordinario? Affronterei la vicenda con la stessa serenità".