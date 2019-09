"L'adesione supera il 90%", dice soddisfatto Marco Corvino, presidente di Vasto in centro, il consorzio che raggruppa una settantina di commercianti della città antica. "Gli esercenti del centro storico sono stati compatti nell'attuare la protesta".

Non tutti hanno aderito. Alcuni esercizi commerciali sono rimasti aperti, ma si è trattato solo di poche eccezioni.

La vigilia - Negozi chiusi per un'ora, dalle 11 alle 12, mercoledì 22 gennaio nel centro di Vasto. E' l'iniziativa lanciata dal Consorzio Vasto in Centro per aderire alla manifestazione che nello stesso giorno si terrà a Chieti promossa da Confcommercio, Confesercenti, Confederazione Nazionale degli Artigiani e P.I., Casartigiani.

"Ormai camminare per Vasto (come in tutte le altre città) - spiega Marco Corvino, presidente del Consorzio- significa fare la conta delle locandine Vendesi o Affittasi. Una desolazione unica, silenziosa testimonianza di una graduale strategia di strangolamento che tutte le Amministrazioni, da quella centrale a quella periferica stanno attuando.

La loro fantasia eccede nel cercare acronimi per nuovi balzelli che pur cambiando denominazioni gravano sulle attività commerciali in misura spropositata e crescente. Almeno si potesse dire che tutto questo flusso finanziario nelle casse degli amministratori, fosse compensato da servizi efficienti e che nonostante la profonda crisi economica, gli sforzi degli esercenti e dei commercianti, fossero supportati da un ambiente più attraente per turisti e cittadini".

Il Consorzio che comprende buona parte dei commercianti ed esercenti del centro storico cittadino ha quindi deciso di aderire alla manifestazione di protesta che si terrà in Corso Marrucino e Piazza Valignani nel capoluogo di provincia. "Per rendere ancor più manifesta la protesta anche a livello locale - conclude Corvino - tutti i commercianti del centro storico di Vasto chiuderanno le loro attività dalle ore 11 alle 12 di mercoledì prossimo, per dimostrare di non subire inerti la ormai consolidata abitudine delle amministrazioni di far gravare le loro inefficienze sulle imprese".