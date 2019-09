Corrado Sabatini (Psi) rimane consigliere comunale di Vasto. Eliana Menna (Idv) non prenderà il posto dell'esponente socialista. E', in estrema sintesi, il significato della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Pescara, che ha dichiarato la propria incompetenza a esaminare il ricorso presentato dalla dirigente dell'Italia dei valori che, nell'istanza rivolta ai giudici amministrativi, chiedeva di dichiarare la decadenza di Sabatini dalla carica di consigliere comunale sulla base della presunta incompatibilità causata da un contenzioso tra la società immobiliare di cui era amministratore al momento in cui è stato presentato il ricorso e il Comune di Vasto.

Oggi il Tar ha respinto la richiesta della Menna, riaffermando il principio in base al quale appartiene alla magistratura ordinaria e non a quella amministrativa la competenza a decidere sull'incompatibilità dei rappresentanti del popolo. La consigliera provinciale dell'Idv dovrà ora pagare anche le spese legali di Sabatini, quantificate in 1500 euro. Le è rimasta un'altra strada: adire entro 30 giorni al giudice ordinario.