Una pagina facebook per ripercorrere la Shoah. Per l’utilizzo innovativo ed in chiave positiva delle nuove tecnologie, la III D della Scuola secondaria di 1° grado dell’Ic 1, è tra i sette vincitori a livello nazionale del premio "I giovani ricordano la Shoah". Una delegazione della classe con il dirigente scolastico Anna Paola Sabatini, verrà premiata lunedì 27, Giorno della memoria, dal Presidente della Repubblica Napolitano e dal Ministro alla Pubblica istruzione Carrozza.



La cerimonia ufficiale si terrà al Quirinale. I ragazzi con tutti i docenti e le famiglie saranno poi ricevuti, il 1° febbraio, in Comune dal sindaco Tiziana Magnacca. “La III D ha vinto il premio speciale, quello per le tecnologie della comunicazione, con il progetto Noi ricordiamo, il mio pensiero sulla Shoah. È un grande orgoglio per l’Ic 1" sottolinea il dirigente scolastico. “I ragazzi, attraverso la creazione di uno spazio virtuale di condivisione, una pagina Facebook appunto, hanno ripercorso in chiave interdisciplinare e con strumenti diversi, anche attraverso una composizione musicale originale, le tappe del tragico evento che ha segnato la storia europea del '900, noto a tutti con il termine di Shoah” aggiunge.

“L’obiettivo è stato creare uno spazio comune di conoscenza e condivisione sul tema con coetanei appartenenti ad altre culture. Il focus privilegiato è stato incentrato sul tema delle Leggi Razziali del 1938 e la scuola. Uno dei punti di forza di questo progetto è stato il lavoro di squadra del team docente e della classe” conclude la preside Anna Paola Sabatini.