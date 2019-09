Residenti nella zona, ma anche automobilisti di passaggio, segnalano che su un tratto di di via del Porto scorre dell'acqua che dai lati si riversa al centro del manto stradale, che già pericoloso per la presenza di buche, lo diventa ancora di più in queste condizioni.

In riferimento al periodo in cui l'acqua ha iniziato a defluire sulla strada i pareri sono discordanti, secondo alcuni questa situazione andrebbe avanti da un mese, per altri da due, ma c'è anche chi parla di un periodo più lungo.

La causa sarebbe da ricollegarsi ad una perdita di qualche tubatura rotta situata nella zona circostante.