Un buon Vasto Sud dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria, imponendosi per 3-2 contro l’Altino. Mister Lorenzetti schiera la squadra con il 5-3-2. Dopo un inizio in cui il Vasto Sud tiene sempre le redini del gioco, al 20’ sui piedi di Landi capita una clamorosa occasione da goal. Il centravanti cerca di driblare anche l’estremo difensore ma viene stoppato in area in extremis.

Altre due occasioni capitano sui piedi di Augelli ma ancora una volta è l’estremo difensore ospite a superarsi con parate plastiche. Al 40’ la situazione si sblocca grazie ad una pregevole e fantastica parabola di Capitan D’Ermilio che da fuori area trova il sette. Nella ripresa parte subito forte il Vasto Sud che vuole chiudere l’incontro.

Diverse sono le occasioni da segnalare prima del raddoppio di Corvino che da fuori area si gira e tira una bordata trafiggendo il portiere dell’Altino. I biancorossi rimangono anche in dieci uomini per l’espulsione di Ciccotosto per fallo da ultimo uomo. L’altino su punizione accorcia le distanze, ma al 70’ dopo un’altra espulsione questa volta per l’Altino (fallo da ultimo uomo su Corvino) è Molino che direttamente su una bella punizione a giro trova il goal personale.

Grande ovazione al 74’ minuto per il ritorno in campo di Mister Lorenzetti, dopo un’anno e mezzo di stop forzato per un brutto infortunio. I biancorossi si chiudono e concedono solo nell’ultimo minuto una disattenzione regalando il goal all’Altino. Con questo vittoria il Vasto Sud risale in classifica e si appresta a giocare la prossima gara sempre in casa sabato 25 gennaio contro il Fossacesia al Campo dell’Incoronata di Vasto.

Tabellino

Vasto Sud-Altino 3-2

Marcatori: 40’ D’Ermilio, 60’ Corvino, 70’ Molino.

Vasto Sud (5-3-2): 1 Mastronardi, , 19 Sabatini , 25 Di Ienno, (50’, 16 Fitti), 4 D’Ermilio, 11 Smerilli (55’, 13 Bruno), 27 Ciccotosto, 77 Carlucci (74’, 8 Lorenzetti), 21 Molino (65’, 24 Capriati), 30 Panichelli (41’, 10 Rossi), 22 Augelli (71’, 81 Acquarola), 9 Landi (60’, 20 Corvino). Allenatore: Marco Lorenzetti. Accompagnatorie Gileno.





Classifica: Atessa 28; Stilottica Rapino 27; Calcio Club 23; Guardiagrele 23; Sangro Soccer 20; Vasto Sud D’Adamo 17; Anxa Village 16; Fossacesia 8; Altino 6; Delphinus 6; Virtus Araba Fenice 3.

www.vastosud.sistemacalcio.com





Ufficio Stampa asd Vasto Sud