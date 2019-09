La Scuola rinnova l’invito a tutti i genitori della città che sono giunti al traguardo della scelta della Scuola Secondaria di 1° grado per i loro figli, a voler conoscere l’Offerta Formativa ed i progetti che contraddistinguono la “Paolucci”, giovedì 23 gennaio 2014, dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Ai genitori dei futuri alunni verranno forniti, innanzitutto, chiarimenti in merito alle modalità di iscrizione , che anche quest’anno si effettueranno on-line, dal 3 al 28 febbraio 2014, con il supporto dell’Ufficio di Segreteria per coloro che necessiteranno dell’aiuto della Scuola. A ricevere i genitori ci saranno i Docenti dei vari corsi e la Dirigente Scolastica Maria Cauli.

In Aula Magna saranno illustrati i diversi percorsi didattici progettati e le attività che fan sì che la “Paolucci” possa definirsi, in maniera gardneriana, il luogo per “l’educazione delle intelligenze multiple”.Tra i numerosissimi Progetti attuati in orario curriculare ed extra curriculare sarà dato il dovuto spazio al progetto “Metodiamo”, che ha la finalità di far acquisire un concreto metodo di studio agli alunni con disturbi specifici d’apprendimento (D.S.A.). Non mancheranno cenni sull’inserimento degli allievi con B.E.S. (bisogni educativi speciali) e riferimenti al gran lavoro profuso dai Docenti della Secondaria “ Paolucci “a favore degli allievi portatori di handicap, ottimamente inseriti nei vari corsi, con gli ausili ed i supporti loro spettanti.

Si illustreranno i vari progetti di drammatizzazione, di lingue, di scrittura creativa, grafico-pittoriche e di manipolazione le attività sportive che portano gli alunni diversamente abili a competere fino alle finali nazionali nelle varie specialità agonistiche. Quindi, si illustreranno, da parte dei diversi Docenti, i vari curricula, tenuto conto sia delle peculiarità dei corsi rispetto alle lingue comunitarie sia anche delle diverse scelte didattiche che hanno il pregio di arricchire l’Offerta Formativa della Scuola. E’ da rimarcare, infine, che il lavoro sinergico e condiviso, all’interno dei vari team di Docenti, consente alla Scuola “Paolucci” di registrare lusinghieri successi con gli allievi che, al termine del triennio, fanno generalmente registrare una preparazione di base valida e in grado di orientarli verso scelte successive sicure ed a misura delle loro capacità.