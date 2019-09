Continua da parte della Protezione Civile Valtrigno la diffusione dei defibrillatori sul territorio. La preziosa apparecchiatura salvavita sta entrando sempre più a far parte della dotazione di scuole, luoghi pubblici e società sportive, così come da indicazioni e leggi del Ministero della Sanità. Nei giorni scorsi i volontari della Valtrigno, in collaborazione con l'Associazione Cielo e Terra di Trivento, hanno provveduto alla consegna di un defibrillatore semi-automatico DAE, modello rescue sam, alla scuola primaria Circolo Didattico di Trivento.

L'auspicio, chiaramente, è che non ci sia mai bisogno di dover ricorrere all'utilizzo del defibrillatore ma, in caso di necessità, ora la scuola di Trivento avrà a disposizione l'apparecchiatura.

Continua, quindi, nonostante la criticità del momento legata alle vicende con le Asl (il mancato rinnovo dei contratti per il trasporto dei malati), l'impegno portato avanti da anni dall'associazione presente in maniera massiccia nel territorio abruzzese e molisano per migliorare sempre più la sicurezza sanitaria.