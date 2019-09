Ladri in azione questa notte a Vasto. I malviventi sono entrati nel supermercato Todis di corso Mazzini, a due passi dalla caserma dei carabinieri di piazza dalla Chiesa e, in maniera molto disinvolta, hanno portato via la cassaforte. L'episodio è avvenuto qualche minuto dopo le 3 di notte ed i ladri sono rimasti all'interno dell'attività commerciale per pochi minuti, sapendo come muoversi per compiere il furto.

L'allarme è entrato in funzione ma sembra che nessuno vi abbia prestato attenzione. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto, che hanno preso in consegna i filmati delle telecamere di videosorveglianza.