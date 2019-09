La magia delle bolle di sapone in uno spettacolo entusiasmante. Domenica 26 gennaio alle 17.30 al Politeama Ruzzi di Vasto, andrà in scena il "Bubble Show" con il mago Bertoldo, noto al grande pubblico per la sua vittoriosa partecipazione alla Corrida. Insieme a lui ci saranno altri due bravi artisti, Aurora Ilari e Vincenzo Totaro, pronti ad incantare grandi e piccini con le loro bolle di sapone.

L'organizzazione dello spettacolo è dell'associazione Happy Days di Rieti, che in questa occasione raccoglierà fondi per i propri progetti istituzionali dedicati a bambini ed anziani.

Per informazioni 339.1850583