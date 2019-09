Più sicurezza in via Grasceta per gli automobilisti e i pedoni con il nuovo impianto di illuminazione. I lavori hanno avuto già inizio dalla scorsa settimana per riqualificare una delle trafficate strade d’ingresso della città. Il primo passo compiuto è stato quello dell’acquisizione a patrimonio comunale di questo tratto di strada che ha consentito di poter predisporre i successivi interventi di miglioramento.

"Nuovi lavori per una maggiore sicurezza – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – che ci ha portato a procedere con la sistemazione dell’illuminazione, anche nella prospettiva di realizzare la pista ciclabile e della prossima realizzazione del marciapiede".

Occasione per ribadire che il tema della sicurezza è prioritario per l’Amministrazione comunale e in particolare per dissuadere l’accessiva velocità degli automobilisti sia nel centro abitato che in periferia. "Devo purtroppo evidenziare – commenta il primo cittadino – che non è bastato il lavoro degli agenti della nostra polizia municipale con il telelaser per indurre gli automobilisti al rispetto del codice della strada. Velocità il più delle volte causa di incidenti stradali che mettono in pericolo la vita dei cittadini. Il mio è anche un invito a una maggiore moderazione e al rispetto dei limiti di velocità".

L’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità predisporre misure anche più forti nei confronti degli automobilisti.

"I lavori di illuminazione – ribadisce l’assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Lippis – interesseranno dalla rotonda fino al primo svincolo per la zona industriale. Primo intervento per poi proseguire con la sistemazione dei marciapiedi oltre a installare dispositivi per limitare la velocità anche con l’attivazione di autovelox. Via Grasceta è una arteria importante e non può essere tollerato il mancato rispetto del Codice della strada".