Allievi Regionali, Virtus Vasto-Bacigalupo 2-1. Termina 2-1 la sfida tra Virtus Vasto e Bacigalupo, valida per la 2° giornata della seconda fase del campionato regionale allievi: le due squadre, che hanno entrambe fallito l´accesso al girone d'elite, hanno dato vita a una gara molto brutta e con pochissime occasioni da gol.

In avvio di gara Bacigalupo in vantaggio con Frangione che calcia una punizione da centrocampo e sfrutta un errore del portiere avversario, poco dopo la Virtus Vasto pareggia su rigore di Tallarino e nei primi minuti della ripresa, probabilmente sull´unico tiro in porta di tutto il match da parte delle due squadre, trova la rete del definitivo 2-1 ancora con Tallarino. Nel finale c´è spazio per una piccola chance avuta da Santoro su punizione e per l´espulsione dell´allenatore della Virtus Vasto.

Arriva al momento giusto il turno di riposo per gli allievi regionali della Bacigalupo che torneranno in campo solo fra due settimane: in questi 15 giorni c´è l'ottima possibilità di ricaricare le pile e di mettere benzina nelle gambe dopo 18 partite giocate praticamente senza sosta e con una rosa ristrettissima. Un tour de force che la squadra di mister Maurizio Baiocco ha pagato soprattutto nell´ultimo periodo; per fortuna però ora come detto arriva una pausa che può fare solo bene in vista dei prossimi 5 mesi con ben 18 gare in programma, si è infatti solo a metà cammino di un campionato molto lungo che terminerà a giugno.

Tabellino

Virtus Vasto-Bacigalupo 2-1 (1-1)

Reti: 7´ Frangione (B), 10´ Tallarino su rigore (VV), 44´ Tallarino (VV)

Bacigalupo: Canosa, Farina (Tracchia), Carriero, Ranalli (Ciccarone), Frangione, Aganippe, Benvenga, Ciccotosto (Cozzolino), Vicoli, Fiore, Santoro. All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi Regionali, Bacigalupo-Virtus Vasto. Nella seconda giornata del girone d'élite, i giovanissimi regionali della Bacigalupo battono con un secco 2-0 la Virtus Vasto offrendo una prestazione gagliarda e senza sbavature.

La squadra di mister Massimo Baiocco va in vantaggio al 12´ con Di Virgilio che, servito da Napoletano, infila la palla in rete con un colpo di testa. Il raddoppio della Bacigalupo arriva al 25´ con un tiro cross di Galiè che dalla fascia destra riesce a trovare il varco giusto per battere di nuovo il portiere avversario; tra i due gol da segnalare un rigore sbagliato dalla Virtus Vasto (palla nettamente fuori), si va al riposo così sul 2-0.

Nella ripresa la Bacigalupo fallisce il tris in un paio di circostanze con Liberatore, la Virtus Vasto invece colpisce una traversa e prova a riaprire la partita, ma il portiere Di Guilmi fa buona guardia e la squadra di mister Massimo Baiocco conserva il doppio vantaggio. Il derby termina così 2-0 per la Bacigalupo che conferma di poter recitare un ruolo da protagonista in questo girone d'élite che mette in palio il titolo regionale.

Tabellino

Bacigalupo-Virtus Vasto 2-0 (2-0)

Reti: 12´ Di Virgilio (B), 25´ Galiè (B).

Bacigalupo: Di Guilmi, Galiè, Ciancaglini (Carulli), Di Lorenzo, Sarchione, Napoletano, Canosa, Di Virgilio, Alberico (Maccione), Liberatore (Irace), Piccirilli (Fosco). All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Si è giocata la 2° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. La R.C. Angolana piega il River Casale e resta da sola in testa alla classifica a punteggio pieno, alle sue spalle importanti successi per la Giovanile Chieti (1-0 sulla Marsica), per il Poggio degli Ulivi (4-3 sull'Amiternina) e per il Lauretum (2-0 sulla D´Annunzio Marina), mentre termina in parità Celano-Cologna.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 6, Giovanile Chieti e Lauretum 4, Marsica e Poggio degli Ulivi 3, Celano 2, Amiternina, Cologna, D'Annunzio Marina e River Casale 1

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Larghi successi per il Francavilla e per la Caldora che battono nettamente l´Acqua e Sapone e il Miglianico, sorridono anche il San Salvo e la Virtus Vasto che piegano la Virtus Cupello e la Bacigalupo, finisce in parità infine Sant'Anna-Spal Lanciano.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Caldora, Francavilla e Virtus Vasto 6, Bacigalupo, San Salvo* e Virtus Cupello 3, Sant'Anna e Spal Lanciano 1, Acqua e Sapone, Manoppello Arabona* e Miglianico 0 (*=una partita in meno).

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Il posticipo di lunedì tra Delfini Biancazzurri e Celano termina 3-0 per i padroni di casa; nelle altre gare colpo esterno del Poggio degli Ulivi che espugna Sulmona ed è primo insieme al sorprendente Penne, vittorioso con un secco 4-2 contro la R.C. Angolana, bene anche la Bacigalupo che si aggiudica il derby con la Virtus Vasto e Il Delfino Flacco che supera di misura il Pineto.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Penne e Poggio degli Ulivi 6, Delfini Biancazzurri 4, Bacigalupo, Il Delfino Flacco, Olympia Cedas e Pineto 3, R.C. Angolana 1, Celano e Virtus Vasto 0

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Con il successo per 4-1 sul San Salvo la D´Annunzio Marina è capolista solitaria, passi falsi invece per la Giovanile Chieti, fermata sullo 0-0 dai Quattro Colli, e per il River Casale, sconfitto per 1-0 dal Francavilla; chiudono il quadro del 2° turno il 3-1 del Fossacesia sulla Caldora e la goleada della Fater Angelini sulla Virtus Cupello.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: D'Annunzio Marina 6, Fossacesia, Francavilla e Giovanile Chieti 4, Caldora, Fater Angelini e River Casale 3, Quattro Colli 1, Lauretum*, San Salvo* e Virtus Cupello 0 (*=una partita in meno).

Loris Napoletano