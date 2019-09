E’ tempo di iscrizioni e la Primaria “G.Spataro”, si organizza per il classico “Open Day” aprendo le porte della Scuola ed invitando tutti i genitori dei bambini di cinque anni,per il giorno di martedì 21 gennaio 2014, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per un incontro.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Cauli, ed i docenti della Scuola con gli alunni delle quinte, avranno il piacere di condurre gli invitati alla scoperta della bella Scuola Primaria “G.Spataro” e di illustrare le numerose attività che vi si svolgono.

Prima si presenterà l’Offerta Formativa,ricca di proposte per far acquisire agli allievi le competenze di base ineludibili ai fini di una formazione armonica ed in rispondenza con le istanze di una società molto complessa e problematica, e di seguito percorsi didattici particolari ed estremamente creativi: da quello linguistico d’italiano e d’inglese,a quello motorio, musicale, di Eco-School, di manipolazione, di drammatizzazione, di espressione corporea.

L’Open Day costituirà anche un’occasione per illustrare l’organizzazione della scuola del prossimo anno, promuovendo sia il modello orario di 30 ore, ma anche quello del tempo pieno, attivo con grande successo nella Scuola “G. Spataro” dal 2005!

Si ricorda ai genitori che l’iscrizione alle classi prime sarà possibile solo on- line, dal 3 al 28 febbraio 2014, e che potranno essere iscritti alla classe prima i bambini che hanno compiuto o compiranno sei anni di età entro il 31/12/2014, mentre gli anticipatari dovranno compiere i sei anni entro il 30 aprile 2015.

Ovviamente, la Segreteria dell’Istituto Comprensivo n° 1 fornirà tutti i dovuti supporti, ma non è questo l’unico evento che vede la “Spataro”all’opera.

Essa collabora in questo periodo con la facoltà di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti. Nelle prossime settimane, poi, inizierà, presso la nostra Spataro uno lo stage formativo di alcune classi del Liceo Psicopedagogico di Vasto,coordinate dalla Prof.ssa Cinzia D’Adamio.

Inoltre, nella settimana del 27 gennaio c.m. le classi quinte saranno coinvolte nelle celebrazioni del “Giorno della memoria” attraverso una serie di attività dedicate tra cui visione di films, recitazioni, riflessioni.

L’attenzione della Scuola Primaria “G.Spataro” e di tutto il Comprensivo n° 1 è focalizzata a garantire una Scuola su misura che promuova il successo formativo degli alunni e garantisca il benessere di ciascuno, con l’impegno sinergico delle famiglie, degli insegnanti, dell’Istituzione Scolastica e del Territorio.