Diventa un caso politico la riunione massonica di sabato scorso al Teatro Rossetti raccontata da zonalocale.it (leggi la notizia). Una richiesta di accesso agli atti recante una serie di domande è stata presentata da Domenico Molino, consigliere comunale del Partito democratico.

"Con questo documento - dichiara Molino - intendo conoscere chi sia stato il richiedente che ha presentato domanda per usufruire della struttura pubblica per lo svolgimento della manifestazione, quanto abbia pagato e quali siano le tariffe stabilite dal Comune di Vasto. Inoltre, chiedo di conoscere quanti dipendenti del Comune abbiano lavorato sabato sera al Teatro Rossetti per garantire lo svolgimento della manifestazione e se il lavoro svolto in quella circostanza sia da considerarsi ordinario o straordinario, con conseguenti differenze di stipendio. Chiedo, altresì, di sapere se esista un regolamento per lo svolgimento di feste chiuse all'interno del Teatro Rossetti e, inoltre, chi ha rilasciato l'autorizzazione. Indipendentemente da chi sia il richiedente - ritengo assurdo che un bene pubblico venga concesso per lo svolgimento di manifestazioni private, tranne nel caso dei giardini di Palazzo D'Avalos che, ormai per consuetudine, sono concessi per la celebrazione di matrimoni".

Una cosa è certa: si è trattato di un appuntamento massonico, come dimostra il programma che pubblichiamo nelle foto.

Intanto, Luigi Marcello, vice presidente del Consiglio comunale, dichiara: "Mi preme precisare di essere intervenuto esclusivamente in rappresentanza dell’amministrazione comunale".

Il programma - Questo il programma degli appuntamenti massonici di sabato scorso:

Rituali nella giornata di Sabato 18

Gennaio 2014 secondo il seguente

programma:

Ore 11.30:

Casa Massonica all’Or. di Vasto:

Tornata I° Grado e Celebrazione

Ore 13.30:

Buffet presso la Casa Massonica

Ore 17.30:

Teatro Comunale “G. Rossetti”:

Concerto

Ore 20.00:

Incontro con Ospiti ed Agape Bianca

estesa a Familiari e Amici