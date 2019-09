Nella seconda giornata di ritorno del campionato juniores d'Elite, girone B, prosegue la marcia della capolista Vasto Marina che supera in casa la Valle Del Foro penultima in classifica. Vince anche il San Salvo secondo, si ferma, dopo due vittorie consecutive, la marcia della Vastese.

Vasto Marina-Valle Del Foro 3-0. Al termine del primo tempo i ragazzi di Maccione sono già avanti di due reti grazie ai sigilli del nuovo acquisto Isidoro Tramontana ('94), centrocampista esterno offensivo proveniente dal Fornelli, Eccellenza molisana, in gol al debutto dopo la panchina di domenica all'Aragona contro la Vastese, e alla rete di Riella.Nella ripresa è Stivaletta a fissare il risultato sul 3-0. Con questa vittoria il Vasto Marina, ancora imbattuto, va a 39 punti in classifica e resta con un vantaggio di 5 punti sul San Salvo secondo. Nel prossimo turno è in programma la trasferta contro il Castiglione Val Fino quartultimo.

San Salvo-San Vito 83 2-0. La squadra di mister Vincenzo Di Nardo, seconda migliore difesa del torneo con un gol al passivo in più rispetto alla capolista, non molla e in casa contro il San Vito 83 ultimo in classifica vince 2-0. Vanno a segno per i biancazzurri Sessa e Di Virgilio. Il San Salvo ha 34 punti e continuerà a inseguire la vetta fino al termine della stagione. Lunedì prossimo i sansalvesi andranno a giocare a Cupello contro la Virtus attualmente quarta in graduatoria.

Miglianico-Vastese 4-4. La Vastese, che è quinta, pareggia 4-4 a Miglianico contro la sesta, distanziata di una lunghezza. Iniziano bene i biancorossi che al 20' vincono già 3-0 grazie alla doppietta di Forte, al quarto gol in tre partite, e alla rete di Piccinini. Gli avversari non ci stanno e prima rimontano, poi si portano in vantaggio 4-3, alla fine la Vastese pareggia con Angelo Finamore e si deve accontentare di un solo punto che la porta a 24 in classifica. Nel prossimo turno impegno casalingo per la truppa di Stivaletta contro l'Acqua&Sapone di Giuseppe Naccarella.

Francavilla-Virtus Cupello 0-2. Importante vittoria in trasferta per i rossoblu che si piazzano da soli al terzo posto con 28 punti e confermano di essere in un ottimo momento di forma, dopo un inizio di campionato a rilento. La Virtus si candida a diventare la grande sorpresa di questo campionato.

I risultati della 15esima giornata (2° di ritorno) del campionato juniores d'Elite, girone B. Acqua&Sapone-Castiglione Val Fino 2-3, Torre Alex Cepagatti-Il Delfino Flacco Porto 2-0, Folgore Sambuceto-River Casale 1-0, San Salvo-San Vito 2-0, Vasto MArina-Valle Del Foro 3-0, Miglianico-Vastese 4-4, Francavilla-Virtus Cupello 0-2

La classifica. Vasto Marina 39, San Salvo 34, Virtus Cupello 28, River Casale 26, Vastese 24, Miglianico 23, Acqua&Sapone e Folgore Sambuceto 19, Francavilla 17, Castiglione Val Fino 16, Il Delfino Flacco Porto e Torre Alex Cepagatti 15, Valle Del Foro 10, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 27 gennaio, ore 15.00. IL Delfino Flacco Porto-Francavilla, Folgore-Miglianico, Virtus Cupello-San Salvo, Valle Del Foro-San Vito, River Casale-Torre Alex Cepagatti, Castiglione Val Fino-Vasto Marina, Vastese-Acqua&Sapone