E’ il Casalbordino ad aggiudicarsi con il punteggio di 3-2 l’atteso derby con il Cupello, che per la prima volta viene sconfitto tra le mura amiche. Al Casalbordino manca mister Alfredo Lanza, colpito da un lutto familiare. Le due formazioni si uniscono al suo dolore con un minuto di raccoglimento a centrocampo prima dell’inizio del match. A lui e alla sua famiglia si uniscono le condoglianze della nostra redazione.

Il primo tempo si gioca su ritmi blandi, con le difese molto attente a non concedere niente agli avversari. Il Casalbordino sfiora il vantaggio in almeno 3 occasioni, trovando sulla sua strada un attento Sputore. La rete dell’1-0 per gli ospiti arriva al 20’, con Ninni bravo a sfruttare un’errore in scalatura dei cupellesi e servire D’Alonzo che, con un pregevole pallonetto, supera Sputore. C’è la reazione del Cupello con Mileno però poco preciso e Grimaldi che fallisce una comoda occasione, mentre i casalesi sfiorano diverse volte il raddoppio.

Nella ripresa la gara si infiamma, mister Porfirio impone la pressione alta ai suoi e i ritmi salgono, con i padroni di casa che fanno la gara ma non riescono ad andare a segno, con Perazzoli e Mileno che si trovano la strada sbarrata da Della Penna. Ma a trovare la via del gol sono ancora i giallorossi, con una bella giocata di Di Ghionno finalizzata da Giurastante al 10’. Passano 7 minuti ed il solito Mileno a trovare la deviazione vincente su un calcio d’angolo battuto forte al centro dell’area.

Riflettori ancora puntati su Della Penna che si supera in due occasioni su Perazzoli e una su Mileno, è grazie a lui se i suoi riescono a trovare il gol del doppio vantaggio con un tiro di Ninni al 22’. A riaccendere le speranze per la Virtus Cupello ci pensa Perazzoli, che sigla la rete del 3-2 a due minuti dal termine della gara.

I 3 minuti di recupero sono intensi, con gli uomini del presidente Meninni che cercano con insistenza il pareggio e gli ospiti che colpiscono un palo con Giurastante. Finisce però 3-2, con dedica del Casalbordino a mister Lanza. La squadra del patron Santoro approfitta del pareggio dell'Atletico Lanciano per salire nuovamente al 2° posto in classifica. E sabato prossimo, alla palestra del Commerciale di Casalbordino, arriverà il Francavilla capolista. Una vittoria del Casalbordino vorrebbe dire l'aggancio in vetta. Per la Virtus Cupello il derby lascia la consapevolezza di aver giocato una buona gara che, senza un inizio contratto, sarebbe potuta stata molto diversa. Sabato prossimo i cupellesi andranno a fare visita al Paglieta con la possibilità di agganciarli, in caso di vittoria, a quota 21.

La 2ª giornata di ritorno. Integra Sport CH-Fossacesia 3-3;Virtus Majna-Penne 4-10, Real Atessa-Paglieta 5-3; Francavilla-Guardiagrele 4-2; Atletico Lanciano - Tombesi Ortona 4-4; riposa: Phoenix Ortona

Classifica: 32 Francavilla; 29 Casalbordino; 28 Atletico Lanciano ; 24 Real Guardiagrele; 22 Integra Sport Chieti; 21 Penne, Paglieta; 18 Virtus Cupello; 17 Fossacesia; 16 Virtus Majna; 14 Tombesi Ortona; 9 Real Atessa ; 1 Phoenix Ortona