Poter festeggiare una persona che taglia il traguardo dei 100 è sempre una gioia per tutta la comunità a cui appartiene. E' per questo che i cittadini di Furci si sono stretti ad Angela Argentieri, neo centenaria del Comune del Vastese, in occasione del suo compleanno. C'era anche il sindaco Angelo Marchione che ha donato a Zia Angiolina, come la chiamano tutti in paese, una targa ricordo della ricorrenza così speciale.

Una festa semplice a cui hanno partecipato tante persone, per rendere omaggio a questa donna che, come ha ricordato il sindaco ha vissuto gli anni "dalla I guerra mondiale alla III Repubblica". Al primo cittadino, all'amministrazione e a tutti coloro che hanno voluto essere presenti alla festa di Angela Argentieri, i suoi cari rivolgono un sentito grazie per la dimostrazione d'affetto ricevuta.