La festa di S. Antonio Abate è stata un’ottima occasione per i bambini della Scuola dell’Infanzia “Incoronata” per approfondire la vita del Santo, partecipando con entusiasmo al concorso di disegno indetto dal Comitato Feste.

Le sezioni A, B, C e D hanno presentato singolarmente vari disegni sul Santo, evidenziando una spiccata originalità.

L’insegnante di Religione Lucia Desiati e le insegnanti di classe Paola Melis, Rossella Ialacci, Ilaria De Donato, Michelina Di Laudo, Vittoria Di Bello, Pamela Sallese, Patrizia La Palombara, Alba Volpone, Mara Vinciguerra,Clara Lizzi e Rosanna Ciancaglini sono rimaste particolarmente soddisfatte per l’interesse dimostrato dai bambini, non solo nel disegnare, ma anche nell’ascoltare la storia del Santo e tutte le tradizioni popolari a lui inerenti.

Particolare gioia è stata manifestata dai bambini della Sezione A, vincitori del primo premio.

Luigi Medea