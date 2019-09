Non si arresta l'ondata di furti a Vasto. La zona settentrionale della città è entrata ripetutamente nel mirino dei ladri nel giro di pochi giorni.

Un palazzo di via del Porto è stato visitato dagli ignoti due volte in un unica giornata. I malviventi hanno svaligiato due appartamenti. Il primo colpo è stato messo a segno presumibilmente attorno alle 11:30 del mattino, quando la banda è entrata in azione introducendosi in un alloggio e rubando gli ori di proprietà dell'inquilina, per un valore che sarebbe nell'ordine di alcune migliaia di euro.

Poi, non contenti, i ladri sono tornati nel medesimo condominio e hanno ripulito un altro appartamento.

Nei giorni scorsi erano stati depredati garage al quartiere San Paolo e sulla riviera e una villa in località Santa Lucia.