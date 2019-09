Non riesce a tornare alla vittoria la Pro Vasto femminile, impegnata nell'8ª giornata di andata sul campo del Womens Soccer Hatria. Finisce 4-3 per le padrone di casa e le biancorosse che non riescono ad agganciare le teramane a quota sei punti e restano ancorate al fondo della classifica del campionato di serie C.

Ad Atri va in scena una partita ricca di occasioni da gol. Ad andare per prima in vantaggio è l'Hatria, al 24' del primo tempo, su una conclusione che il portiere Vitelli riesce solo a sfiorare. Al 36° è Tiberio a sfruttare al meglio un calcio di punizione concesso dal direttore di gara siglando l'1-1 con cui si va negli spogliatoi.

La formazione allenata da Nello Mazzatenta subisce però gol dopo appena due minuti della ripresama trova la forza di andare a conquistare il pareggio con una bella azione personale di Cravero, sempre pericolosa sulla fascia sinistra. L'Hatria a quel punto spinge forte sull'accelleratore per andare a conquistare la vittoria e riesce a siglare due reti, al 57° e al 7°. Sul 4-2 partita virtualmente finita e la formazione biancorossa accorcia le distanze solo al 90° con un bel tiro di Di Francesco da fuori aerea.

La squadra del presidente Tumini torna ancora a mani vuote da una trasferta e si prepara a ricevere la visita del Real Bellante (Teramo), domenica prossima al Campo Sportivo di Cupello.