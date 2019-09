La BCC San Gabriele spreca una buona occasione per staccare le concorrenti dirette nel campionato di serie C e, con la scondiftta per 2-3 (25-20/25-18/24-26/12-25/13-15), rimette diverse avversarie in gioco per l'accesso ai playoff promozione. Nella sfida casalinga contro il Diobra Sambuco Volley la squadra allenata da Ettore Marcovecchio fa tutto bene fino al terzo set.

Mariani e compagne vincono senza troppi affanni i primi due parziali, lasciando le ragazze del Sambuceto a 20 e 18 punti. Sembra il preludio ad una facile vittoria, ma nel terzo set la tenacia delle giocatrici ospiti, unita ad un clamoroso blackout della squadra vastese, fa calare il sipario sulla buona gara della BCC San Gabriele.

Le vastesi falliscono il match ball con un attacco mandato fuori da Moscariello e devono quindi lasciare 2 punti al Diobra Sambuco, che ha avuto la forza di recuperare una gara che sembrava ormai persa, dovendosi accontentare di un punto che sta davvero stretto per come era iniziato il match. "Purtroppo gli errori si pagano - è il commento di Ettore Marcovecchio a fine gara -. E' davvero un peccato perchè sarebbe bastato davvero poco per portare a casa i 3 punti in classifica". Domenica la BCC San Gabriele sarà impegnata sul campo del Francavilla. Le vastesi avranno una settimana di tempo per dimenticare la sconfitta rimediata contro il Sambuco e ripartire spedite nella marcia verso i playoff.