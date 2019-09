La Regione e il Comune di Casalbordino, come concordato con il Sib, sindacato dei balneatori, hanno avviato i lavori di realizzazione delle barriere radenti, muri di scogli in corrispondenza degli stabilimenti balneari per impedire al mare di ingoiare il litorale e le strutture.

I lavori sono iniziati mercoledì scorso, qualche barriera è già stata realizzata. Nel 2014 è prevista la realizzazione di barriere soffolte e pannelli. L'avanzare inesorabile del mare più volte denunciato dall'associazione A.Mare e dala Sib, con il presidente Riccardo Padovano e il responsabile provinciale Alfredo Di Rito che hanno mantenuto una relazione tra amministrazione comunale e direzione marittima, sarà quindi contrastato dalle radenti, in attesa dei lavori definitivi di sistemazione del tratto sud del lungomare.

A dicembre i marosi hanno continuato ad aggredire le strutture. Arrivano dunque le barriere radenti, il progetto è stato elaborato dall'ingegnere Carlo Visca delle Opere marittime. Le aree da proteggere sono tre: il tratto centrale della riviera, l'area vicina al villaggio turistico Poker e il ponte vicino al torrente Acquachiara. L'intervento di messa in sicurezza è stato concordato con l'amministrazione comunale. I balneatori cominciano a tirare un sospiro di sollievo in vista della prossima stagione turistica.