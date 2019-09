Il Comune di Vasto diventa social con l'apertura del nuovo profilo Twitter ufficiale. A darne notizia è il portavoce del sindaco, con una nota introduttiva al nuovo account @Citta_del_Vasto.

“Il profilo ufficiale Twitter del Comune rientra in un più ampio progetto di comunicazione istituzionale – sottolinea Lapenna – che vedrà, nelle prossime settimane, l’ingresso della Pubblica Amministrazione cittadina nei maggiori social network come Facebook, You Tube, FlickR e SlideShare, per comunicare e informare, in modo diretto, i cittadini, i giornalisti, i turisti e i numerosi vastesi residenti o domiciliati all’estero, o in altre città italiane, sulle attività dell’amministrazione comunale, sui servizi offerti, i progetti e le opportunità lavorative, il tutto secondo una logica di trasparenza e di condivisione”.

“Twitter – continua Lapenna – estremamente popolare grazie alla sua semplicità e immediatezza di utilizzo, permetterà, ad ogni settore della pubblica amministrazione, di comunicare, in tempo reale, aggiornamenti e informazioni utili a tutti gli utenti locali, nazionali e internazionali, che diventeranno follower della pagina ufficiale del Comune di Vasto. Una occasione importante per far conoscere anche fuori dalle mura cittadine i nostri punti di forza e attirare nuovi turisti e possibili investitori – conclude Lapenna”.

L’invito è di utilizzare l’hashtag #vasto2014 per ogni forma di interazione con il Comune di Vasto attraverso Twitter.