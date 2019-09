Nella giornata in cui si è avuta la certezza della chiusura dell'esperienza con la Silda Spa, con la presa visione della sentenza di fallimento, dall'incontro di Pescara tra rappresentanti sindacali e l'assessore regionale Alfredo Castiglione arrivano segnali positivi sul nuovo processo di riconversione.

Castiglione, come già anticipato nelle scorse settimane, ha confermato l'interesse formale di un'azienda di logistica che sarebbe pronta ad iniziare, non prima del prossimo agosto, le attività lavorative nel capannone di contrada Terzi. E' solo un primo passo, anche perchè, degli oltre 300 lavoratori usciti da Golden Lady, la nuova azienda potrebbe impiegarne circa 60-80.

Come detto è un primo passo, che fa guardare al futuro con speranza ma di certo non risolve la complessa situazione. Da parte dei rappresentanti sindacali arriva nuovamente l'invito affinchè Golden Lady torni a sedersi al tavolo delle trattative e si impegni in una vera riconversione, visto che quella portata avanti con Silda e New Trade è miseramente fallita, lasciando nello sconforto decine di famiglie del territorio.

La nuova strada che si sta percorrendo segnerà una tappa importante a fine mese, quando l'assesore Castiglione si recherà a Roma, dal funzionario del Ministero per lo Sviluppo Economico, Giampiero Castano, insieme all'imprenditore intenzionato ad avviare l'attività in Val Sinello. Poi toccherà ai rappresentanti dei lavoratori conoscere i piani della nuova azienda e capire come andare avanti per tornare a riportare il lavoro a Gissi.