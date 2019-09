“Il Comune di Vasto paga 6mila euro di risarcimento ad un cittadino per un danno subito in Via Iconicella, a causa della mancata manutenzione della strada, e poi il Sindaco Luciano Lapenna lamenta la mancanza di soldi nelle casse del’Ente. Con quel denaro che è stato giustamente richiesto dallo sfortunato, per un sinistro occorsogli, l’Amministrazione avrebbe potuto chiudere le tante buche presenti sulle arterie vastesi ed evitare non solo questo, ma tanti altri rimborsi chiesti da cittadini che, a causa delle carreggiate colabrodo, subiscono danni alle proprie autovetture e non solo.”

Così, Marco di Michele Marisi, Responsabile di ‘Giovani In Movimento’, il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese, commenta una delle ultime delibere di Giunta, la numero 9 del 15 gennaio 2014, contenente una transazione con un cittadino che giustamente, dopo aver subito un danno a causa della scarsa manutenzione di Via Iconicella, ha presentato il conto al Comune di Vasto.

“Non è, questa – ha proseguito di Michele Marisi – la prima richiesta di risarcimento che viene recapitata in Municipio a seguito di un danneggiamento subìto ad un mezzo, a causa delle condizioni pietose delle arterie vastesi. Mi chiedo come mai i soldi impiegati per pagare i danni, con tutte le rivalutazioni e spese legali del caso, non possano essere utilizzati per prevenire tutto ciò, ma soprattutto per ristabilire una sicurezza stradale piuttosto carente. Il Sindaco Lapenna ed i suoi Assessori, la smettano di piangere lacrime di coccodrillo! Questa è la dimostrazione, ed è solo un esempio in ordine di tempo, di come il denaro viene impiegato con leggerezza. L’invito che rivolgo all’Amministrazione comunale – ha concluso il Responsabile di ‘Giovani In Movimento’ – è quello di predisporre al più presto un piano asfalti. Costerà sicuramente meno che pagare i risarcimenti danni.”