Torrese-San Salvo 2-0. Un San Salvo sfortunato e in dieci uomini esce sconfitto per 2-0, dal sintetico di Martinsicuro, contro la Torrese. Gallicchio deve rinunciare agli squalificati Lapiccirella, Felice, Mainardi e Alberico ma recupera tra i pali il giovane Raspa.

La compagine biancazzurra domina la gara nel primo tempo e va vicino al vantaggio in diverse circostanze. Le occasioni più ghiotte sono il palo e la traversa colpiti da Vinciguerra nella prima frazione. Anche nella ripresa il San Salvo gioca meglio fino all’espulsione per doppio giallo rimediato da Pollutri. Gli ospiti salgono in cattedra e dopo aver centrato un legno arriva il vantaggio al 72’ con il solito Pigliacelli. Allo scadere è Capparella a battere Raspa e siglare il definitivo 2-0.

In settimana il tecnico Gallicchio dovrà lavorare soprattutto dal punto di vista disciplinare visto che sono troppi i cartellini rossi rimediati dai biancazzurri in questo campionato.

“Abbiamo dominato la partita fino all’espulsione di Pollutri - afferma il Team Manager del San Salvo Livio Silvestri -, meritavamo certamente di più per quello visto in campo. Siamo stati sfortunati, speriamo di rifarci domenica prossima contro l’ostico Pineto”. (Luca Di Sciascio)

Virtus Cupello-Rosetana 0-1. I rossoblu perdono ancora e restano fermi a 23 punti. E' Di Bizzarri al 65' a condannare la squadra di Memmo, che ha dovuto fare a meno di Martelli e Di Lello squalificati, alla sconfitta. Gli ospiti portano a casa l'intera posta in palio vanno a quota 26 insieme all'Alba Adriatica. Nel prossimo turno è in programma la trasferta ad Avezzano contro la seconda in classifica oggi vincente 3-1 in trasferta contro l'Antirocca.

I risultati della 21esima giornata di Eccellenza (Quarta di ritorno). Alba Adriatica-Civitella Roveto 0-0, Altinrocca-Avezzano 1-3, Capistrello-Miglianico 1-1, Montorio-Acqua&Sapone 2-0, Pineto-Francavilla 3-0, River Casale-San Nicolò 0-3, Torrese-San Salvo 2-0, Vastese-Vasto Marina 0-0, Virtus Cupello-Rosetana 0-1

La classifica. San Nicolò 57, Avezzano 47, Capistrello 41, Torrese 40, Vastese e Pineto 33, Miglianico 28, San Salvo 27, Alba Adriatica e Rosetana 26, Acqua&Sapone e Virtus Cupello 23, Francavilla, Montorio e Vasto Marina 20, River Casale 19, Altinrocca 14, Civitella Roveto 12

Il prossimo turno, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-River Casale, Avezzano-Virtus Capello, Civitella Roveto-Altinrocca, Francavilla-Alba Adriatica, Miglianico-Montorio, Rosetana-Capistrello, San Nicolò-Vastese, San Salvo-Pineto, Vasto Marina-Torrese