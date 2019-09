Prima Categoria, girone B.

Real Montazzoli-United Cupello 0-3. Prestazione da incorniciare quella dei rossoblu, squadra e tecnico motivati non sbagliano una mossa e portano a casa l'intera posta in palio contro l'ostico ed aggressivo Real Montazzoli. Le reti degli ospiti sono di Luciano al 16' ed al 69' e di Marino all'80'.

Impeccabili e cinici, i ragazzi di mister Di Francesco interpretano al meglio la gara, Luciano ('95) e Portellini ('92) svariano imprendibili su tutto il fronte d'attacco e sono proprio loro a confezionare i due gol del meritato vantaggio. Nella ripresa entra Marino che chiude i giochi finalizzando in rete una bellissima un'azione corale. Tre punti e terza posizione in classifica consolidata ed un occhio alle prime della classe entrambe vincenti con Scerni e Monteodorisio.

Le altre partite. Il Fara San Martino capolista vince in casa 3-1 contro lo Scerni che resta al quarto posto, Tonti e una doppietta di Bucceroni per i padroni di casa, Di Martino per gli ospiti. Il Tre Ville secondo passa 0-2 a Monteodorisio contro la penultima, in gol Bussoli, Tundo e Scardapane per i locali. Lo United Cupello non perde il passo e a Montazzoli vince 3-0 e consolida la terza posizione. Il Casalbordino ha la meglio in casa 4-2 sul Castelfrentano ultimo, in vantaggio con Di Matteo i casalesi pareggia Taraborrelli, ma i padroni di casa si riportano avanti con Di Meco e la doppietta di Di Biase, l'ultimo gol ospite è di De Leonardis. Il Palombaro passa a Scerni contro il Real San Giacomo 0-3 e si rilancia in graduatoria, i gol sono dei solidi Pierri, doppietta, e Claudicante, mentre il Guastameroli vince a Roccaspinalveti 2-3, pareggio a reti involate tra Spal Lanciano e Trigno Celenza. Lo Sporting San Salvo travolge 5-1 la Casolana a e torna a vedere la luce, in rete Cau e D'Amelio, autori di una doppietta a testa, e Costantini, per la Casolana in gol Di Camillo.





I risultati della 16esima giornata (1° di ritorno) di Prima Categoria, girone B. Casalbordino-Castelfrentano 4-2, Fara San Martino-Scerni 3-1, Monteodorisio-Tre Ville 0-2, Real Montazzoli-United Cupello 0-3, Real San Giacomo-Palombaro 0-3, Roccaspinalveti-Guastameroli 2-3, Spal Lanciano-Trigno Celenza 0-0, Sporting San Salvo-Casolana 5-1

La classifica. Fara San Martino 37, Tre Ville 33, United Cupello 32, Scerni 27, Real Montazzoli 26, Casalbordino 25, Palombaro e Guastameroli 24, Roccaspinalveti 20, Real San Giacomo 19, Spal Lanciano 18, Trigno Celenza e Casolana 17, Sporting San Salvo 16, Monteodorisio 12, Castelfrentano 6

Il prossimo turno, 26 gennaio, ore 14.30. Casolana-Spal Lanciano, Castelfrentano-Sporting San Salvo, Guastameroli-Real Montazzoli, Palombaro-Fara San Martino, Scerni-Casalbordino, Tre Ville-Roccaspinalveti, Trigno Celenza-Monteodorisio, United Capello-Real San Giacomo





Seconda categoria, girone G.

Incoronata Calcio Vasto-Gs Montalfano 1-1. Gara dura per i ragazzi di mister Mucci scesi in campo leggermente appesantiti dal lavoro post natalizio. L'Incoronata non è reattiva ed arriva spesso in ritardo sui palloni rischiando grosso in due occasioni, ma gli attaccanti ospiti colgono due legni. La pressione del Gs aumenta pericolosamente sfruttando lanci lunghi che spiazzano spesso la difesa vastese. A metà tempo l'arbitro assegna un calcio di rigore al Montalfano ma Mariani para, per lui è una rivincita dopo l'andata. I vastesi cercano di alzare la testa e in un'azione pungente Verrone colpisce un palo.

Il secondo tempo è un'altra storia, i biancorossi prendono il comando della gara e mettono in difficolta i rivali procurandosi al 28' un rigore trasformato dallo specialista Auriemma. Entrano Fioravante e Menabuoni ad aiutare i compagni ma a dieci minuti dalla fine arriva il pareggio ospite su calcio d'angolo.

Le altre partite. La capolista Real Montalfano perde clamorosamente in casa, dove era imbattuto, 0-2 contro il Fossacesia, gol di Mariani e Persiani, ne approfitta il Paglieta che batte 3-1 in casa la Valle Del Treste Liscia ultima e si riporta in vetta grazie alla doppietta di Orlandi e al gol di Di Iorio. Finisce in pareggio 1-1 tra San Buono e Mario Tano, il Fresa passa 0-2 a Casalanguida contro la penultima, il Gissi vince 2-0 in trasferta, con gol di Argentieri e D'Amico, contro il Mario Turdò e si allontana dalla zona a rischio.





I risultati della 14esima giornata (1° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Casalanguida-Fresa 1-3, Furci-Colledimezzo 3-1, Incoronata Calcio Vasto-Gs Montalfano 1-1, Mario Turdò-Gissi 0-2, Paglieta-Valle Del Treste Liscia 3-1, Real Montalfano-Fossacesia 0-2, San Buono-Mario Tano 1-1

La classifica. Paglieta 30, Real Montalfano 28, San Buono 24, Mario Tano 23, Incoronata Calcio Vasto 23, Fresa 23, Gs Montalfano 22, Gissi 19, Fossacesia 19, Colledimezzo 16, Furci 16, Mario Turdò 16, Casalanguida 8, Valle Del Treste Liscia 5

Il prossimo turno, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Colledimezzo-Incoronata Calcio Vasto, Fossacesia 90-Mario Turdò, Fresa-San Buono, Gissi-Paglieta, Mario Tano-Real Montalfano, Montalfano-Casalanguida, Valle Del Treste Liscia-Furci

Il campionato di Terza Categoria Vasto riprenderà il 26 gennaio alle 14.30.

Il programma dell’undicesima giornata della Terza Categoria Vasto, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Carunchio-Dinamo Roccaspinalveti, Casalese-Virtus Rocca San Giovanni, Lentella-Real Porta Palazzo, Odorisiana-Lupi Marini, Real Alto Vastese-Guilmi, Sporting Vasto-Virtus Tufillo

La classifica. Virtus Rocca San Giovanni 23, Odorisiana* 23, Virtus Tufillo* 18, Real Porta Palazzo 15, Casalese 15, Dinamo Roccaspinalveti 15, Carunchio 13, Guilmi 10, Lupi Marini 9, Real Alto Vastese 7, Sporting Vasto 6, Lentella 4 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 2 febbraio, ore 15.00. Carunchio-Odorisiana, Casalese-Guilmi, Dinamo Roccaspinalveti.Virtus Tufillo, Lentella-Lupi Marini, Real Alto Vastese-Real Porta Palazzo, Sporting Vasto-Virtus Rocca San Giovanni