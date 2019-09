E' contrada Pagliarelli a chiudere i festeggiamenti in città in onore di Sant'Antonio abate. Ieri pomeriggio la benedizione del fuoco, questa mattina tanti appuntamenti che hanno richiamato un gran numero di persone. Questa mattina il primo momento è stato la deposizione di una corona d'alloro al momumento dedicato ai Caduti della terra. Poi la Santa Messa celebrata da Padre Paolo Petrucci, che ha poi benedetto i pani che vengono distribuiti in questa festa. Nei terreni attorno alla chiesa si sono radunate tante persone giunte con i loro animali, nel giorno in cui si celebra la memoria del loro Santo Patrono.

Erano davvero in tanti, tanti cani, poi cavalli, asini, gatti, capre, tartarughe, criceti e anche un gallo. Per loro la benedizione impartita da Padre Petrucci e poi la premiazione con la giuria, composta dai soci dei Lions Club che hanno scelto al terzo posto i gatti siamesi di Mariangela Giammichele. Al secondo posto a pari merito sono stati premiati il cavallo anglo-arabo-argentino di Giuliano D'Aurizio e lo stallone arabo di Consiglia D'Alessandro. Primo posto al pastore dei pirenei del Gruppo Cinofili di Vasto. "Il motto dei Lions è We Serve - ha spiegato Luigi Marcello - per questo abbiamo scelto un animale che, oltre ad essere bello, è anche utile per le ricerche dei dispersi in montagna".

Poi la premiazione dei bambini che hanno partecipato al concorso di disegno indetto dal Comitato feste e dai Lions. La giuria ha scelto la Scuola dell’Infanzia dell’Incoronata, sezione A, la Scuola dell’Infanzia Smerilli, sezione A e la Scuola dell’Infanzia San Michele. Spazio poi al coro della Chiesa di Pagliarelli, che ha intonato il canto del "Sant'Antonio" e il San Sebastiano. In chiusura di mattinata dolci e vino per tutti per fare festa insieme.