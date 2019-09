"Chiederemo l’istituzione di una Commissione che valuti il fenomeno del demansionamento infermieristico. Gli infermieri sono sempre di meno ed hanno carichi di lavoro sempre più pesanti, sono costretti a saltare riposi per garantire l’assistenza ai cittadini. Addirittura vengono richiamati in servizio senza che siano in pronta disponibilità". E' quanto sostiene Enrico Del Villano segretario provinciale del Nursind, il sindacato diventato rappresentativo delle professioni infermieristiche.

"In molte realtà - prosegue Del Villano - si lavora senza personale di supporto e quindi gli infermieri sono costretti a svolgere mansioni inferiori come il rifacimento dei letti, la pulizia di carrelli e addirittura abbandonare la propria unità operativa e accompagnare la salma in obitorio.

Lo stato di agitazione si è reso necessario per l’assenza di relazioni sindacali con l’Azienda, sorda alle necessità dei suoi dipendenti come l’istituzione delle mense aziendali anche nei presidi periferici , la regolamentazione delle prestazioni aggiuntive, il Piano delle Emergenze e gli incentivi promessi e non ancora elargiti.

Se non vedremo una maggiore attenzione verso gli Infermieri - conclude Del Villano - e soprattutto azioni che risolvano queste problematiche a cui noi del Nursind teniamo in modo particolare si renderà obbligatorio arrivare allo sciopero Aziendale".