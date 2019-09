Ancora furti nelle cantine di Vasto. Stavolta i ladri sono entrati in azione al quartiere San Paolo, il più popoloso della città, scassinando tre garage, rubando salumi e recipienti contenenti olio e conserva di pomodoro.

Accade in questi giorni, quando i residenti hanno trovato la brutta sorpresa: porte forzate e box ripuliti.

Analoghi raid erano stati compiuti di recente a Vasto Marina, in viale Dalmazia e in via Spalato.