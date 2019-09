Non solo Vastese-Vasto Marina, la 21esima giornata di Eccellenza (quarta di ritorno), prevede altre importanti sfide. All'Aragona i padroni di casa, che arrivano dalla vittoria di Montesilvano, in corsa per i play off dovranno fare a meno di Avantaggiato e Cialdini squalificati, in porta debutta il nuovo acquisto Bruno.

Tra gli ospiti ci sarà Spagnuolo, rientra Veron che ha saltato per squalifica l’ultima gara persa in casa contro il Pineto. La squadra di Precali è quartultima a 19 punti e deve vincere per provare a salvarsi senza passare per i play off. Tanti gli ex in campo: Avantaggiato, Battista, Benedetti, Catenaro, Soria, Triglione, Galiè, Bruno e mister Lemme nella Vastese, Giuliano, Spagnuolo e La Guardia nel Vasto Marina. Su zonalocale.it sarà possibile seguire qui la cronaca in diretta dell'incontro.

La Virtus Cupello ospita la Rosetana, all'andata è finita 1-1. La squadra di Memmo, che dopo 8 risultati utili consecutivi domenica ha perso a Capistrello, dovrà fare a meno di Martelli, Di Lello e Del Bonifro. Nella Rosetana, che ha gli stessi punti dei rossoblu, non ci saranno Di Antonio e Mariani.

Il San Salvo gioca in trasferta contro la Torrese, all'andata finì 3-0 per i teramani. I biancazzurri sono in emergenza, senza gli squalificati Felice e Mainardi per due gare, Alberico e Lapiccirella per una. La Torrese è quarta in classifica e viene dallo stop contro il San Nicolò. Bomber Pigliaceli, a quota 16 reti, punta alla vetta della classifica marcatori. La società sansalvese è stata multata di 600 euro dal giudice sportivo "perché, propri sostenitori, nel corso della gara contro l'Alba Adriatica, puntavano un laser di colore verde negli occhi del portiere avversario e dell'arbitro; nel corso della stessa ed a fine gara colpivano con sputi, su varie parti del corpo, un A.A. e l’arbitro e rivolgevano offese e minacce".

Le altre vastesi. Il Real Tigre in Promozione, senza capitan Vetta squalificato, affronta domenica in trasferta il Castiglione Val Fino che all'andata vinse 2-1 al San Tommaso. Riprende dopo la sosta il campionato di Seconda Categoria, per la prima di ritorno l’Incoronata Calcio Vasto, quarta in classifica, ospita il Montalfano distanziato dai biancorossi di un punto. La Terza Categoria riprenderà domenica prossima 26 gennaio.

Il programma della 21esima giornata di Eccellenza (Quarta di ritorno), domenica 19 gennaio, ore 14.30. Alba Adriatica-Civitella Roveto, Altinrocca-Avezzano, Capistrello-Miglianico, Montorio-Acqua&Sapone, Pineto-Francavilla, River Casale-San Nicolò, Tornese-San Salvo, Vastese-Vasto Marina, Virtus Cupello-Rosetana

La classifica. San Nicolò 54, Avezzano 44, Capistrello 40, Torrese 37, Vastese 32, Pineto 30, San Salvo e Miglianico 27, Alba Adriatica 25, Acqua&Sapone, Virtus Cupello e Rosetana 23, Francavilla 20, River Casale e Vasto Marina 19, Montorio 17, Altinrocca 14, Civitella Roveto 11

Il prossimo turno, domenica 26 gennaio, ore 14.30. Acqua&Sapone-River Casale, Avezzano-Virtus Capello, Civitella Roveto-Altinrocca, Francavilla-Alba Adriatica, Miglianico-Montorio, Rosetana-Capistrello, San Nicolò-Vastese, San Salvo-Pineto, Vasto Marina-Torrese