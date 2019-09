Si terrà domenica 19 gennaio 2014, alle 18.30 presso la "Casa San Panfilo" in via Roma, la presentazione del Programma 2014 del gruppo Escursionisti Scerni, sodalizio nato nel 2011. Come recita l'articolo 1 dello statuto, si tratta din un "gruppo di vita associativa, autonomo e a carattere volontario fondato nello spirito dell'amore per il territorio scernese ed abruzzese".

Gli obiettivi sono quelli di "facilitare le escursioni nel territorio scernese, in montagna ed in altri luoghi, suscitare con tutti i mezzi il più vivo interesse per i problemi della conservazione dei valori della natura; promuovere la fotografia, collaborare con le associazioni che perseguono gli stessi fini".

Per questo l'invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che amano il territorio e che vogliono unirsi agli Escursionisti Scerni per conoscere le attività in programma per l'anno appena iniziato.