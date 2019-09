Domenica 19 gennaio alle ore 17.00 riprende dopo le festività natalizie la programmazione stagionale di spettacoli domenicali per i ragazzi e per le famiglie proposta dal Teatro Stabile di Innovazione L’Uovo.

All’Auditorium Comunale di Casalbordino ci sarà “Il pifferaio magico”, la più recente produzione de L’Uovo scritta e diretta da Maria Cristina Giambruno e interpretata da Salvo Lombardo e Alessandra Pavoni. Il pifferaio di Hamelin, o Il pifferaio magico, è una fiaba tradizionale tedesca, trascritta, fra gli altri, dai fratelli Grimm. La versione di Maria Cristina Giambruno si sgancia dalla collocazione spazio-temporale e rende attuali i contenuti del racconto collegandoli al drammatico problema della gestione dei rifiuti. Così i topi infestanti della fiaba tradizionale diventano ratti pericolosamente aggressivi mutati dai residui chimici contenuti nella spazzatura e il pifferaio – originariamente enigmatico – si fa benefattore, seppure ad alcune condizioni. Immutato, invece, il personaggio del borgomastro, avido uomo dalla memoria corta, poco avvezzo a mantenere le promesse. Il finale? E’ lieto per chi se lo merita. Lo spettacolo va in scena nell’ambito di A teatro con mamma e papà, rassegna organizzata da L’Uovo in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’Associazione di Genitori Amici della Scuola.

Biglietti in vendita al botteghino dei teatri dalle ore 16.00. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 349.1504259, scrivere una mail a info@teatroluovo.it e consultare il sito www.teatroluovo.it.