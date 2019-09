“L’amministrazione comunale ha richiesto al gestore di telefonia mobile Telecom Italia una planimetria più precisa e chiarificatrice in riferimento al piano installazioni 2014, in quanto da quella inviata agli uffici competenti non è possibile identificare, con precisione, i luoghi oggetto di possibili installazioni. Solo al ricevimento di questa nuova planimetria partirà l’iter istruttorio che prevede una preventiva pubblicazione, per 30 giorni, sull’Albo Pretorio comunale e sul sito internet dell’ente, delle possibili nuove installazioni". Lo afferma Luigi Masciulli, assessore all'Urbanistica del Comune di Vasto.

"In questo periodo, i cittadini interessati, i titolari di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, potranno presentare delle osservazioni che saranno vagliate dagli uffici competenti. Le indiscrezioni che circolano in città fanno riferimento a delle mere manifestazioni di interesse all’installazione di nuove antenne da parte dei gestori di telefonia mobile e non ad autorizzazioni concesse in via definitiva o transitoria dall’amministrazione comunale. Infatti, l’iter procedurale per l’eventuale concessione di tali nuove autorizzazioni deve ancora iniziare. Si invitano i cittadini a chiedere informazioni agli uffici competenti del V° Settore - Urbanistica del Comune di Vasto al fine di evitare inutili polemiche ed essere maggiormente consapevoli – conclude Masciulli".