C'è la firma del regista sansalvese Leone Balduzzi sullo spot, in questi giorni trasmesso sulle emittenti nazionali, dell'Expo Milano 2015. Musica di Rossini, con "La Gazza Ladra" in una versione di Quiet, please!, e immagini che riportano vizi e virtù degli italiani che si preparano ad accogliere un evento mondiale dal 1° maggio al 31 ottobre 2015. Balduzzi, che avevamo intervistato in occasione della realizzazione dello spot delle patatine Fonzies a Vasto, diventa sempre più uno dei punti di riferimento tra i registi chiamati a dover raccontare in 30 secondi una "piccola storia", così come accade negli spot pubblicitari. Ma per lui ci sono anche tante altre novità all'orizzonte che certamente arriveranno nei prossimi mesi.

Lo spot dell'Expo 2015 è stato ideato dall'agenzia 1861united che ha ideato la campagna: "L'idea nasce dal desiderio di mettere al centro della scena il valore più prezioso dell’Italia: gli italiani. Abbiamo voluto farlo in modo semplice e onesto, riconoscendo con autoironia e consapevolezza i tratti della nostra identità e rimarcando con uguale coscienza e orgoglio che nel campo che sarà il tema dell’Esposizione Universale del 2015, cioè il cibo, nessuno al mondo è paragonabile a noi italiani. La nostra è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, per cultura, passione e storia. Ecco allora che dire ‘Made of Italians’, per quanto significhi prendersi una piccola licenza linguistica, rappresenta una garanzia in più per la riuscita dell’evento: se noi italiani conosciamo così bene il cibo e se saremo non solo organizzatori ma parte integrante di Expo Milano 2015, allora sarà davvero un grande successo. Per questo per noi è importante che Expo Milano 2015 sia Made of Italians, e queste parole hanno il significato più profondo di un impegno e contengono il valore della partecipazione”.

Con la direzione creativa esecutiva di Pino Rozzi e Roberto Battaglia, firmano lo spot l’art director Veronica Ciceri e il copywriter supervisor Luca Beato. Hanno lavorato al progetto il senior strategic planner Gaetano De Marco, la head of account department Marta di Girolamo e l’account supervisor Matilde Dettin. La regia dello spot porta la firma di Leone Balduzzi per la casa di produzione Mercurio Cinematografica.