E’ un derby che vale tanto. Domenica alle 18 al PalaBCC si affronteranno i biancorossi della BCC Vasto Basket e quelli dell’Amatori Pescara. Ad agosto, quando i vastesi stavano inziando a prepararsi per la stagione di serie C, nessuno avrebbe potuto pensare che solo qualche mese più tardi ci sarebbe stato da giocare un derby buono per le primissime posizioni della classifica di serie B. E’ tutto vero, e tra due giorni Ierbs e compagni avranno più di una motivazione per scendere in campo e dare il massimo per far poi esplodere di gioia il palazzetto alla sirena finale.

La sconfitta dell’andata, arrivata dopo un tempo supplementare, fa ancora male. Era appena la seconda giornata di campionato ma la BCC Vasto Basket, dopo aver sofferto per tutto il match era riuscita a ricucire un distacco di 10 punti senza però avere la forza di piazzare l’affondo decisivo, prima nell’ultimo quarto e poi nel supplementare, chiuso dai tiri liberi di Maino. Il cestista pescarese sta viaggiando a 15.2 punti di media a partita e anche domenica sarà da tenere d’occhio, così come Dip, Pepe e Buscaino.

Potrà e dovrà essere la partita di Gianluca Di Carmine, tre mesi fa ancora fuori dagli schemi di coach Di Salvatore e forse condizionato dal clima “familiare” del PalaElettra. Con il passare delle gare l’ingegnere è diventato uno degli inamovibili del quintetto biancorosso e avrà certamente voglia di fare uno scherzetto ai suoi ex compagni di squadra.

Ma sarà un derby che vale tanto perchè la BCC Vasto Basket ha la possibilità di agganciare i cugini pescaresi a quota 22 in classifica, che vorrebbe dire terzo o addirittura secondo, se Rieti dovesse subire uno stop. Non sarà certo semplice, perchè l’Amatori ha dimostrato di essere una squadra tosta, che merita ampiamente la posizione che occupa. Gli uomini del presidente Spadaccini non sono certo da meno. Stanno ricalcando quanto fecero vedere lo scorso anno in DNC, partiti come matricole e poi arrivati a giocarsi la vittoria del campionato. Siamo appena alla seconda giornata di ritorno e la stagione è ancora lunga, ma certamente l’entusiasmo è tanto e la voglia di far bene anche.

C’è poi un altro motivo che rende speciale il derby di domenica prossima, come ha spiegato il presidente del sodalizio biancorosso. “Durante la partita ci sarà una iniziativa di solidarietà a favore di In Nome di Concetta Onlus, associazione che aiuta chi vive nel dolore globale cercando di intervenire nelle situazioni di disagio sociale ed economico, direttamente derivanti dal coinvolgimento nella malattia oncologica.

I volontari dell’associazione - ha spiegato Spadaccini- saranno presenti all’ingresso del PalaBCC con uno stand allestito per la raccolta fondi. Si potrà aderire gratuitamente alla Onlus in qualità di soci ed essere informati sulle iniziative che di volta in volta verranno messe in campo per supportare i malati oncologici e i propri familiari. Un motivo in più, questo, per essere presenti, al grande Derby D’Abruzzo”.