Una seconda ordinanza è stata emessa ieri dal Comune di Vasto per sospendere l'attivazione dell'antenna per la telefonia mobile sul parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo, di fronte al municipio.

L'hanno firmata il dirigente del settore Urbanistica del Comune, Pasquale D'Ermilio, e il responsabile del procedimento, Gisella La Palombara.

Ieri Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, aveva lanciato l'allarme sulla ripresa dei lavori, chiedendo l'istituzione di una commissione d'indagine per far luce sull'accaduto.

Il documento - L'ordinanza di sospensione richiama l'analogo provvedimento del 31 ottobre 2013, conferma che è stato accertato "tramite sopralluogo d'ufficio che" ieri "sono stati ripresi i lavori, in assenza di ordine di servizio del direttore dei lavori" e sottolinea che "sussistono motivazioni di interesse pubblico, essendo stati violati i principi della tutela paesaggistica, ambientale e le finalità stabilite dal regolamento comunale che disciplina le installazioni di telefonia mobile".

Il settore Urbanistica intima, dunque, alla Ericsson "di sospendere i lavori di costruzione della stazione radio base per telefonia cellulare mobile per il gestore H3G denominata CH 1789 Vasto Municipio, ubicata sul parcheggio multipiano di via Ugo Foscolo, con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza e fino al completamento del procedimento di annullamento del provvedimento conclusivo" con cui è stata precedentemente autorizzata, il 4 marzo 2013, l'installazione del ripetitore, "da concludersi entro 45 giorni".