"Molte dichiarazioni di Marilisa Spalatino non corrispondono a verità". Lo afferma Angelo Pollutri, sindaco di Cupello, replicando alla segretaria locale di Rifondazione comunista.

"Inoltre - dichiara il primo cittadino - volevo puntualizzare che il ruolo che ricopre Sante D'Alberto all’interno di questa amministrazione comunale non è solo quello di consigliere comunale, ma è anche assessore con delega alle Attività produttive e allo Sviluppo economico della cittadina.

Delega non facile da gestire in questo periodo di particolare congiuntura economica, ma che l'assessore riesce a svolgere nel migliore dei modi.

D’Alberto, altresì, espleta, come tutti i componenti di questa maggioranza, il suo compito istituzionale con impegno, disponibilità e competenza".