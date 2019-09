Quando domenica scorsa in occasione di Vasto Marina-Pineto è stato ammonito dall'arbitro Tolve di Salerno, Antonello Spagnuolo si è messo le mani nei capelli, consapevole che quel giallo gli avrebbe impedito di giocare la gara successiva in programma domenica contro la Vastese, sua ex squadra da agosto a novembre, prima di passare al Vasto Marina.

Tutti erano convinti che si trattasse della sua quarta ammonizione e che sarebbe scattata la squalifica per una giornata: i dirigenti della società, il segretario, il mister Precali e lo stesso giocatore. Oggi la sorpresa, nel comunicato che la Figc Abruzzo pubblica sul proprio sito ufficiale il giovedì, Spagnuolo non è tra gli squalificati, ma risulta tra gli ammoniti con diffida alla terza infrazione.

Una sorpresa per tutti, ma come ha spiegato il delegato regionale e patron del Vasto Marina Pino Travaglini: "L'articolo 19.9 del codice di giustizia sportiva, lo spiega nell'ultimo paragrafo, quando un giocatore cambia squadra, in campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, si azzerano le ammonizioni". Confermate invece le squalifiche di una giornata per Cialdini e Avantaggiato.

Così recita il regolamento: "Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato".

Passando da una squadra all'altra, in campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, quindi anche in Eccellenza, le ammonizioni si azzerano. Spagnuolo aveva ricevuto un ammonizione nella Vastese, che dunque viene cancellata, e tre nel Vasto Marina. Sarà quindi squalificato se dovesse ricevere un'altro cartellino giallo.