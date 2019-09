Era appena uscita dalla pescheria quando mentre attraversava via Ciccarone, nei pressi dell'ospedale, una donna di mezza età è stata investita da un'auto, una Fiat Punto.

Sulla strada, già solitamente molto trafficata, la circolazione è andata in tilt. In seguito sono arrivati gli uomini della Polizia Municipale per chiarire la dinamica dell'accaduto e un'ambulanza che ha soccorso la donna, che nello scontro è caduta in avanti battendo la testa e ferendosi uno zigomo. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Non è la prima volta che su questa strada si verificano episodi del genere. Residenti e commercianti della zona, oltre a far notare che le strisce pedonali si vedono a malapena e andrebbero rifatte, chiedono che venga valutata la possibilità di posizionare dei rallentatori o un attraversamento pedonale che sia maggiormente visibile in quel tratto di strada attualmente molto pericoloso, soprattutto per chi va a piedi.