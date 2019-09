"Questa mattina, dopo le tante chiacchiere del sindaco e dell’assessore Marra, più che ad una disattivazione, ci è parso di assistere a un’attivazione. Operai al lavori, tubi incanalati, antenna pronta ad entrare in funzione. Al parcheggio multipiano non si parla di rimessa di autovetture, ma di alta tecnologia, con i residenti lasciati soli ad assistere ad uno spettacolo deprimente e ad imprecare con parole irriferibili". Davide D'Alessandro, consigliere comunale d'opposizione, chiede una commissione d'indagine sul ripetitore installato sul torrino del multipiano di via Ugo Foscolo, di fronte al municipio di Vasto.

"Abbiamo chiesto ripetutamente all’amministrazione Lapenna, troppo timida sull’intera vicenda, di procedere con la rescissione del contratto. Che cosa si aspetta? Perché si continua a ripetere che non vi sono le condizioni? A questo punto, ovviamente, le parole del sindaco e del suo assessore lasciano il tempo che trovano. È urgente istituire una commissione d’indagine per fare piena luce sul bando, sulle procedure seguite, sulle autorizzazioni rilasciate. I cittadini però sanno che, senza il parere favorevole della maggioranza consiliare, la mia richiesta è destinata ad essere respinta. Faccio appello dunque ai consiglieri più illuminati, se ancora ve ne sono - dice D'Alessandro - affinché si esprimano favorevolmente. Faccio appello al segretario del Pd, Antonio Del Casale che, seppur in ritardo, ha capito quanto sia pasticciona e inconcludente l’amministrazione che tenta di guidare la città da ben otto anni. Il rischio di divenire complici di una situazione dannosa e non più gestibile è altissimo".

Due giorni fa, nel corso di una conferenza stampa, l'assessore comunale all'Urbanistica, Luigi Masciulli, ha rivelato che al Suap, sportello unico delle attività produttive, sono state presentate altre quattro domande di autorizzazione per altrettante antenne: tre della Telecom, una della Wind.