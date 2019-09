Saranno le analisi dell'Arta (Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale) a dire se qualcuno ha inquinato il fiume Treste. Ieri pomeriggio gli uomini della vigilanza ambientale dell'Arci Pesca Fisa hanno notato che c'era qualcosa che non andava perchè il fiume aveva una strana colorazione scura. Guardando attentamente si sono accorti che in molti punti anche i sassi che formano il letto del fiume apparivano macchiati. Risalendo il corso d'acqua hanno poi trovato dei tubi neri che, scendendo dalla collina, sono stati posizionati lungo un affluente del Treste. Non è stato possibile raggiungere il punto dove i tubi scaricano in acqua, a causa della situazione ancora instabile delle sponde dopo l'ondata di piena dello scorso dicembre, per vedere cosa realmente esce dai tubi.

Ma i responsabili dell'Arci Pesca Fisa hanno immediatamente contattato l'Arta, che ha inviato i suoi tecnici per i prelievi. Ne sono stati effettuati due: uno nel territorio di Lentella, dove l'acqua è scura, e l'altro a monte, nel territorio di Fresagrandinaria, dove il fenomeno non è visibile, nello stesso punto dove le piogge hanno portato via la passerella di attraversamento del fiume. Acqua scura sembra esserci anche nel punto di confluenza del Treste con il fiume Trigno, qualche chilometro a valle.

Bisognerà attendere le analisi, che diranno se nel fiume ci sono sostanze che non dovrebbero esserci, e poi eventualmente andare ad accertare le responsabilità, con l'attenzione è puntata su quei tubi neri sospetti, forse provenienti da attività produttive della zona, che potrebbero essere la causa dell'acqua insolitamente scura.