Per la prima volta gli elettori di centrosinistra di Monteodorisio saranno chiamati a scegliere il loro candidato sindaco attraverso le primarie. Lo ha deciso l'assemblea degli iscritti del Partito Democrativo in vista delle elezioni amministrative che il prossimo 25 maggio eleggeranno il successore di Ernesto Sciascia che, dopo due mandati alla guida del Comune, non potrà ricandidarsi.

Le proposte di candidatura rappresentate da Nicola Piccirilli, attuale vice Sindaco e Anna Menna, Assessore alle politiche sociali, "figure rappresentative del buon governo dell’Amministrazione uscente - spiega il coordinatore cittadino Daniele Molisani-, sono emerse dal confronto responsabile, serio ed approfondito nelle riunioni degli iscritti e del gruppo consigliare Monteodorisio Democratica.

Grazie allo strumento democratico delle primarie - conclude Molisani - saranno direttamente i cittadini a scegliere, per la prima volta a Monteodorisio, chi sarà chiamato a guidare il centro sinistra alle prossime elezioni amministrative".