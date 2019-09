L’Istituto di Istruzione Superiore “R. Mattioli” di San Salvo, nell’ambito delle iniziative legate all’Orientamento in entrata, apre le porte alle famiglie degli studenti del terzo anno della Scuola Media, in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015.

L’Istituto Mattioli sarà aperto al pubblico nei giorni di Sabato 18 gennaio e Sabato 25 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19, nelle sedi di Via Montegrappa n. 69.

Il Dirigente Scolastico, gli studenti, i docenti e il personale saranno disponibili ad accogliere i genitori e gli alunni per illustrare l’Offerta Formativa delle tre scuole dell’Istituto: Liceo Scientifico nuovo ordinamento, Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate, Istituto Tecnico Economico (ex Istituto Tecnico Commerciale) e Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (indirizzi Produzioni Industriali e Manutenzioni e indirizzo Socio – Sanitario).

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet www.ismattiolisansalvo.gov.it.

Saranno proprio gli studenti già iscritti all’Istituto a guidare gli ospiti nella scelta più importante del loro percorso formativo.