È tornato operativo da questa mattina nella sua sede abituale in via Sebenico l’ufficio postale di Vasto Marina. Alla riapertura sono intervenuti il consigliere regionale Antonio Prospero e, in rappresentanza del Comune di Vasto, il vicesindaco Vincenzo Sputare, il presidente del Consiglio Giuseppe Forte e l’assessore Nicola Tiberio. Per Poste Italiane presenti la direttrice provinciale Elisa Rodi e la direttrice dell’ufficio postale Clelia Milantoni.

L’ufficio è stato interessato da interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo, finalizzati a migliorare la vivibilità, la sicurezza e la salubrità degli ambienti lavorativi sia degli impiegati sia dei clienti. Durante il periodo dei lavori, la regolare operatività è stata garantita all’interno di un ufficio postale mobile posizionato nella zona antistante l’ufficio.

Nell’ambito delle opere di ristrutturazione, è stata realizzata un’apposita “Area Prodotti Finanziari”, dove personale qualificato sarà a disposizione per fornire chiarimenti e consigli in modo personale e riservato sui prodotti di risparmio, investimento e finanziamento offerti da Poste Italiane. Disponibili inoltre tre sportelli, uno dedicato alla corrispondenza e due abilitati ai servizi finanziari, compresi i prodotti BancoPosta. Presente all’esterno dell’ufficio anche uno sportello automatico ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24.

L’ufficio postale di Vasto Marina osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35.