Tutta Casalbordino piange la scomparsa del suo "storico" parroco Don Antonio Tobia, che dal 1969 al 2003 ha prestato servizio nella parrocchia casalese, lasciando poi il posto all'attuale parroco Don Silvio Santovito. "Nei 34 anni di sacerdozio - ricorda Enzo Dossi-, Don Antonio è stato la guida spirituale della comunità casalese, ha fatto parte delle nostre vite di cristiani, in chiesa, nelle nostre case, per le strade a scuola. In molti ricordano i pomeriggi presso la casa canonica dove proiettava quei film sulla vita di Gesù, le gite parrocchiali, la sua voce possente con cui ci richiamava ad essere buoni cristiani e come ci riprendeva, quando eravamo distratti durante le Sante Messe, con modi burberi ma sempre accompagnati dal suo inconfondibile sorriso".

Nel 2011 Don Silvio decise di festeggiare Don Antonio in occasione dell'impartizione delle Cresime a 51 ragazzi di Casalbordino. In quell'occasione fu l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, a presiedere la Santa Messa a cui parteciparono molti dei sacerdoti casalesi la cui vocazione sbocciò durante gli anni in cui Don Antonio era parroco.

Questa sera la salma di Don Antonio Tobia arriverà alle 18.30 nella Chiesa di San Salvatore, dove sarà vegliata fino al funerale di domani, 16 gennaio, alle ore 14. Poi l'ultimo viaggio verso il suo paese natale, Tocco da Casauria.