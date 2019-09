Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Eugenio Spadano, ha inviato una lettera di risposta ai rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle a seguito della presentazione di una proposta di un “consiglio comunale in ascolto”.

In particolare il presidente del Consiglio Spadano pur apprezzando l’iniziativa del Movimento 5 Stelle di San Salvo "tesa a un coinvolgimento della cittadinanza in un contesto istituzionale come è quello del Consiglio comunale" comunica che "lo Statuto e il regolamento comunale non prevedono tali forme di partecipazione".

Spadano resta a disposizione "per un confronto ulteriore al fine di valutare altre forme di iniziative tese a garantire la partecipazione democratica dei cittadini" alla vita politica e istituzionale rappresentata dal Consiglio comunale.