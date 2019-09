Continua spedita la marcia di Nicolangelo Di Fabio nel mondo del nuoto. Il giovane atleta cupellese è stato convocato dal direttore tecnico della nazionale italiana Cesare Butini per partecipare ad un test di controllo ad Ostia, insieme ai migliori atleti del Paese. Saranno tre giorni di test di valutazione funzionale in acqua e a secco, serie di controllo, da eseguire anche nelle proprie sedi, e valutazioni biomeccaniche. Le riprese video saranno abbinate ai test di valutazione funzionale al fine di individuare la tecnica di nuotata più efficiente.

Insieme a Di Fabio ci sarà anche il suo tecnico Domenico D'Adamo, che quotidianamente lo segue negli allenamenti presso lo Stadio del Nuoto di Vasto. Per entrambi è la prima esperienza con la nazionale azzurra "senior", dopo diversi appuntamenti con le selezioni giovanili.

Questi gli atleti convocati per la seconda sessione di test (la prima, iniziata il 12 gennaio, si concluderà oggi): Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / Azzurra 91), Giorgia Biondani (Leosport), Luca Dotto (Forestale / Larus Nuoto), Michele Santucci (Fiamme Azzurre / Larus Nuoto), Luca Leonardi (Fiamme Oro), Marco Orsi (Fiamme Oro / Uisp Bologna), Alessandro Bori (Team Lombardia MGM), Nicolangelo Di Fabio (Team Lombardia MGM), Matteo Milli (CC Aniene), Niccolò Bonacchi (Esercito / Nuotatori Pistoiesi), Stefano Mauro Pizzamiglio (Fiamme Oro), Simone Sabbioni (Swim Pro SS9), Matteo Rivolta (Team Insubrika), Pietro Codia (Esercito / CC Aniene).

Staff: direttore tecnico Cesare Butini, responsabile Nazionali giovanili Walter Bolognani, tecnici federali Claudio Rossetto e Fabrizio Bastelli, tecnici Gianni Leoni, Roberto Odaldi, Alessandro D'Alessandro, Mirko Nozzolillo, Riccardo Wenter, Massimiliano Lombardi, Alessandro Brosco, Domenico D'Adamo; preparatore atletico Marco Lancissi, medico Andrea Felici, responsabile biomeccanico Ivo Ferretti, biomeccanico Matteo Cortesi.

"Uno degli aspetti più importanti del progetto - ha spiegato il direttore tecnico Butini - sarà la condivisione con i tecnici sociali degli obiettivi dei loro atleti e i programmi da porre in atto per raggiungerli. Dei nostri giovani più talentuosi e promettenti che sono parte del progetto Destinazione Rio 2016, come Di Fabio, Sabbioni e Bori".